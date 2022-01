Operacja kompromitacja. Kto próbuje ośmieszyć polskie służby?

12 stycznia po godz. 20:00 do prawniczki Doroty Brejzy zadzwonił dyżurny z Komendy Powiatowej Policji w Radziejowie w województwie kujawsko-pomorskim. - To pani dzwoniła z powiadomieniem o alarmie bombowym? - zapytał. Kobieta przez chwilę pomyślała, że może to młodszy syn bawił się telefonem. Ale szybko sprawdziła: w telefonie nie miała w ogóle połączeń z komendą policji.