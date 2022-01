Pegasus i umiejętność połykania języka [OPINIA]

Jeśli tak rzeczywiście było, to całkowicie odwrócono logikę kontroli operacyjnej prowadzonej w demokratycznym państwie prawa. Istotą bowiem jest to, by sprawdzać obywatela, gdy istnieją uzasadnione przesłanki do uznania, że łamie on prawo (a inne metody niż podsłuch nie pozwoliłyby tego potwierdzić). Niedozwolone jest, by sprawdzać kogoś na zasadzie "może w którymś momencie do czegoś się przyzna i wtedy go będziemy mieli w garści".