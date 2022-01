Jest lekarzem ortopedą. "Policja zabrała mi telefon po zawiadomieniu Hołowni"

"Słabo coś wam poszło z tą Jaśminą" - napisał w niedzielę 12 września 2021 r. o godz. 17.54 lekarz ortopeda Paweł Tyniec do Szymona Hołowni. I te siedem słów wysłane z jego telefonu na telefon lidera Polski 2050 miało sprawić, że cztery miesiące później do jego mieszkania w Mielcu zapukali policjanci i zabezpieczyli Iphone’a jako dowód w śledztwie prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. - Przyszli wczoraj przed godz. 7 rano, akurat robiłem kawę przed wyjściem do pracy - opowiada pan Paweł.