Misiewicz miał być jednym z pierwszych podsłuchiwanych Pegasusem

Dwa wnioski o kontrolę operacyjną

CBA przesłało do sądu dwa wnioski o objęcie Misiewicza i K. kontrolą operacyjną. Pierwszy z nich w I kwartale 2017 roku dotyczył zwykłej kontroli operacyjnej umożliwiającej podsłuchiwanie rozmów telefonicznych i wgląd w treść SMS-ów. Drugi wniosek służby złożyły jesienią tego samego roku i dotyczył on "rozszerzonej kontroli operacyjnej", umożliwiającej inwigilowanie komunikatorów internetowych. To właśnie akceptacja tego dokumentu przez sąd miała doprowadzić do użycia Pegasusa, którego CBA kupiło w listopadzie 2017.