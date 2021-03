Sosnowiec. Infolinia dla rodzin pacjentów Szpitala Miejskiego

Sosnowiec. Specjalna infolinia dla bliskich

Zasady przyznawania kodu PINpacjenta nie zmieniły się. Podczas przyjęcia do szpitala pacjent może wskazać osoby upoważnione, którym personel może przekazać informacje i dane o stanie jego zdrowia. Następnie pacjent otrzymuje indywidualny numer PIN, pod którym został wpisany do księgi głównej szpitala. W przypadku pacjentów nieprzytomnych lub niezdolnych do zrozumienia informacji, którzy nie mogli wskazać osoby upoważnionej do uzyskania informacji, przeprowadza się wywiad z osobą dzwoniącą. Telefonujący powinien podać swoje dane oraz dane pacjenta i odpowiedzieć pozytywnie na 2 z 4 pytań kontrolnych zadawanych przez pracownika szpitala.