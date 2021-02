Sosnowiec. Zagłębiowskie szpitale łączą siły w walce z chorobami onkologicznymi

Walka z rakiem od wielu lat jest jednym z największych i najpoważniejszych wyzwań polskiej ochrony zdrowia. Z powodu ograniczenia dostępności do świadczeń onkologicznych z powodu panującej pandemii i zaangażowania systemu w jej zwalczanie problem ten jest jeszcze bardziej dotkliwy. Sosnowiecki Szpital, by pomóc chorym w walce z nowotworem zaprosił do współpracy Zagłębiowskie Centrum Onkologii.