Śląskie. W Sosnowcu znów urodzisz. Szpital Miejski wznowił działalność oddziału ginekologiczno-położniczego

Po ponad tygodniu przymusowej przerwy oddział ginekologiczno-położniczy wznowił przyjęcia. – Część naszego zespołu przebywająca do tej pory na kwarantannie otrzymała negatywne wyniki testów, czyli jest zdrowa i może wrócić do opieki nad przyszłymi mamami i ich pociechami – poinformowała dyrekcja.

To doskonała informacja dla przyszłych mam, bo do 16 listopada zostały przyjęcia na oddział położniczo-ginekologiczny w Zagłębiowskim Centrum Onkologicznym w Dąbrowie Górniczej. - W związku ze stale pogarszającą się sytuacją epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa dyrekcja Zagłębiowskiego Centrum Onkologii podjęła decyzję o całkowitym wstrzymaniu do 16 listopada przyjęć na oddział położniczo-ginekologiczny. - przekazał szpital.