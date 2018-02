Lekarze nie chcieli pracować dwie doby. Zostawili ciężarne

Zamknięto Izbę Przyjęć w Szpitalu Bielańskim. Chodzi o oddział położniczo-ginekologiczny, na którym nie ma kto przyjmować pacjentek. Lekarze wypowiedzieli klauzulę opt-out.

Dodano, że "pomoc będzie udzielana tylko w przypadkach ratujących życie". To wywołało dyskusję na Facebooku, gdzie trafiło oświadczenie. "W sumie w izbie przyjęć powinno się przyjmować tylko pacjentów z zagrożeniem życia...tylko w położnictwie ciężko to stwierdzić na oko..." – ktoś skomentował. "Współczuję personelowi izby Szpitala Orłowskiego" – pisze kolejna osoba. Do tego szpitala mają być kierowane pacjentki.