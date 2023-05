Sondaż po konwencji PiS. Rząd zwiększa przewagę

Podczas weekendowej konwencji Prawa i Sprawiedliwości zapowiedziano trzy głośne pomysły, które - w przypadku wyborczej wygranej PiS - zostałyby zrealizowane z początkiem przyszłego roku. To waloryzacja świadczenia 500 plus do kwoty 800 zł, darmowe leki dla młodzieży i osób powyżej 65. roku życia oraz bezpłatne korzystanie z publicznych autostrad.