Kaczyński odpowiedział na propozycję Tuska. "Niewykonalne"

800 plus. Kaczyński odpowiada Tuskowi

Na te słowa zareagował w środę na antenie radiowej Jedynki prezes PiS. - Żeby wprowadzić 800 plus od razu, trzeba zapewnić nowe środki, dokonać wielu zmian. To niewykonalne. Niewysoko oceniam kompetencje Donalda Tuska jako premiera, ale chyba wie, że w ciągu dwóch tygodni zmienić budżetu się nie da. (...) To jest chwyt i to taki chwyt, jak sądzę, nie do końca przemyślany, podejmowany w sytuacji nagłej, kiedy dominuje nerwowość - stwierdził Kaczyński.