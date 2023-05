Flagowy projekt rządu do likwidacji. "Część mogła pójść lepiej"

"Mieszkanie plus" do likwidacji. Premier komentuje

Skąd taka deklaracja premiera? Wszystko przez likwidację flagowego programu partii rządzącej. - Mieszkanie plus nie wypaliło, ja uczciwie rzecz biorąc, nie uczestniczyłem w tym procesie. (...) Dzisiaj posprzątam po Mieszkaniu plus, to znaczy zaproponuję za chwilę rozwiązanie, które zamknie ten temat. (...) Wszyscy ci, którzy (...) otrzymali te mieszkania, bo to jest dzisiaj najem, w ramach Mieszkania plus, na bardzo preferencyjnych warunkach wykupią te mieszkania i zamkniemy ten temat - minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.