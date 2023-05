Chwila szczerości prezesa. "Nie zostałem zaproszony"

- To jest zadanie dla Polski, bo my mamy fatalnie skonstruowany i działający wymiar sprawiedliwości. (...) To wynika z różnego rodzaju przedsięwzięć różnych osób. Nie chcę jednak tego oceniać i wywoływać sporów. To było w ręku Zbigniewa Ziobry, ale nie na wszystko miał wpływ. Wiadomo natomiast, że polskie państwo i polski ustrój nie będzie działać dobrze bez zreformowanego sądownictwa - oznajmił prezes PiS.