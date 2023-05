Morawiecki skarży na "oszusta z Platformy" w TVP. Pokazał wydruki

"Oszust z Platformy". Morawiecki powtórzył to wiele razy

Prowadząca Marta Kielczyk pytała szefa rządu o znaczenie wiarygodności w polityce. - Wiarygodność jest fundamentalna. Można obiecać wszystko. Nawet niektórzy mówią w PO, że dwa razy obiecać, to raz dotrzymać. Niestety kpią sobie w ten sposób z ludzi. To tak, jakby złodziej obrabował sklep, a potem przyszedł jako doradca do tego sklepu, że może trzeba zainstalować kamery - stwierdził Morawiecki.