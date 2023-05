Tusk nie wytrzymał. Oberwało się PiS-owi po śmierci Kamilka

Opinia publiczna nie może się otrząsnąć po śmierci ośmioletniego Kamilka, który został skatowany przez swojego ojczyma. Do sprawy chłopca odniósł się Donald Tusk. Oberwało się przy tym obecnej władzy. - Jeśli dzisiaj powiemy, że PiS to Patologia i Sitwa to nie wymaga już dzisiaj żadnego uzasadnienia - powiedział szef PO.