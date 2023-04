Lekarz skatowanego 8-latka: Takie dzieci trafiają do nas regularnie, szara strefa jest duża

Na początku kwietnia Lotnicze Pogotowie Ratunkowe przetransportowało do szpitala w Katowicach 8-letniego chłopca z rozległymi oparzeniami ciała i złamaniami. Ojczym przyznał, że polewał dziecko wrzątkiem i rzucał nim o piec. To przypadek, o którym mówiła cała Polska, ale jak wyjaśniają lekarze, to wierzchołek góry lodowej. Szara strefa, o której się nie mówi, jest ogromna.