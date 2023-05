Morawiecki ostro do Tuska. "Gdzie twoja wiarygodność, chłopie?"

Morawiecki o Tusku: oszust z PO

- Trudno mówić o projekcie partii oszusta z Platformy, który najpierw kpił sobie, mówiąc o 500 plus, a potem kwotę wolną od podatku podniósł o 2 złote. Dzisiaj kreuje się na dobrego wujka. Dzisiaj pan Donald przyszedł do narodu polskiego i mówi: "wszystko wszystkim dam". Gdzie twoja wiarygodność, chłopie? Pójdź po rozum do głowy i zastanów się: kto ci w Polsce uwierzy? Kiedy projekt PiS trafi do Sejmu, wszystko na pewno będą się nim zajmować i o nim dyskutować - powiedział w trakcie konferencji prasowej szef rządu.