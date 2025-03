Wybuch w czeskiej fabryce amunicji. Jedna osoba ranna

W Policzce, na środkowym wschodzie Czech, doszło do poważnego incydentu w zakładach produkujących amunicję. Jedna osoba została poważnie ranna w wybuchu - poinformowała straż pożarna i służby medyczne. W wyniku eksplozji ewakuowano cały personel zakładu.

Do wybuchu doszło najprawdopodobniej w magazynie z amunicją wielkokalibrową. Według dotychczasowych ustaleń straży pożarnej do eksplozji doszło w trakcie produkcji. Na miejsce zdarzenia skierowano 11 załóg straży pożarnej, które natychmiast przystąpiły do działań ratunkowych.