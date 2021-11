Śmierć ciężarnej kobiety w Pszczynie. Niedzielski: lekarze nie powinni się bać

Śmierć ciężarnej 30-latki. Wyjaśnianie sprawy

Do dramatu w szpitalu w Pszczynie doszło we wrześniu tego roku. 30-letnia pacjentka była w 22. tygodniu ciąży. Jak twierdzi pełnomocniczka rodziny, lekarze mieli czekać z interwencją medyczną na śmierć płodu, a miało mieć to związek z obowiązującymi przepisami aborcyjnymi.