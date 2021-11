Śmierć ciężarnej kobiety. Jest stanowisko szpitala

Z relacji rodziny wynika, że kobieta podczas pobytu w szpitalu wysyłała wiadomości do członków rodziny i przyjaciół. Relacjonowała w nich, że zgodnie z informacjami przekazywanymi jej przez lekarzy, "przyjęli oni postawę wyczekującą, powstrzymując się od opróżnienia jamy macicy do czasu obumarcia płodu, co wiązała z obowiązującymi przepisami ograniczającymi możliwości legalnej aborcji".