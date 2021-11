Śmierć ciężarnej z Pszczyny. "Ja już w Boga nie wierzę"

Jak dodała, to ona poszła do lekarza, gdy stan 30-letniej Izabeli drastycznie się pogorszył. Kobieta podkreśliła, że mimo interwencji, lekarz się nie pojawił. - Do dziś słyszę jej słowa, że "ona nie chce umrzeć, że ma dla kogo żyć" - podkreśliła kobieta. - Mam wrażenie, że ona bała się spać. Bała się, że już się nie obudzi. W pewnym momencie w środku nocy ona klęczała, wymiotowała. Zabrali ją i wtedy widziałam ją ostatni raz - zaznaczyła była pacjentka szpitala w Pszczynie.