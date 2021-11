Śmierć ciężarnej 30-latki. Matka kobiety pokazała wiadomości: "Trzeba czekać, aż serce przestanie bić"

- Napisałam jej, że się o nią boję, że jest moim bardzo dobrym dzieckiem - powiedziała w rozmowie z dziennikarzami "Uwagi!" TVN matka ciężarnej. - Wydaje mi się, że to wszystko to sen, obudzę się i ona przyjedzie do mnie. Wolałbym swoje życie oddać za nią. Nie wiem, jak ja to przeżyję - dodała załamana.