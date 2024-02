Śledztwa Ukraińców. Badają 120 tys. rosyjskich zbrodni

Andrij Kostin, który przyjechał do Rygi na międzynarodową konferencję poświęconą dzieciom wywiezionym z Ukrainy przez Rosję (Russia's War on Children), podkreślił, że celem Kijowa jest udokumentowanie i zbadanie wszystkich zbrodni popełnionych przeciwko Ukraińcom i Ukrainie oraz pociągnięcie winnych do odpowiedzialności.