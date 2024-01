Narracyjne starcie ws. katastrofy Iła-76. Jest nagranie z lotniska

W narracji o środowej katastrofie Iła-76 pojawiają się kolejne elementy. Kremlowska prokuratura opublikowała w piątek film, który ma przedstawiać ukraińskich jeńców wsiadających do wojskowego samolotu transportowego. Moskwa twierdzi, że Ukraińcy zestrzelili Iła, zabijając tym samym 65 swoich wiezionych na wymianę jeńców. Kijów nie zaprzecza wprost, ale podaje, że nie wiadomo, co nim przewożono i mogły to być np. rakiety S-300