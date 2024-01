Suski na prezesa PiS? Giertych przypomniał historię

Podczas konferencji rozmawiano po angielsku, francusku, włosku oraz niemiecku. Po trzech dniach odbyło się spotkanie z papieżem Benedyktem XVI. Podczas czekania na audiencję, do Marka Suskiego podszedł organizator, Austriak. Zapytał posła PiS, jak podobała mu się konferencja oraz co sądzi na temat poruszanych tematów. Suski jednak odpowiedział chłodne "yes". Gdy organizator powtórzył pytanie o tematy konferencji, usłyszał tę samą odpowiedź.