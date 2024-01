Jest posłem, korzysta z sondy. Teraz zwrócił się do Kaczyńskiego

Poseł KO podkreśla, że słowa prezesa PiS go poruszyły. - To pokazuje, że pan poseł Kaczyński obraża pacjentów, którzy są leczeni żywieniowo. To nie służy promowaniu leczenia żywieniowego. Uzyskałem informację od wielu pacjentów, którzy poczuli się urażeni, bo dzięki temu żyją i mogą funkcjonować. A polityk, który do niedawna miał wpływ na funkcjonowanie kraju, służby zdrowia, mówi, że są to tortury - dodaje.