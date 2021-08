"Kierowca powinien być gotowy na wszystko". Psycholog o tragedii w Katowicach

Niestety badania psychologiczne w przypadku kierowców mają charakter przesiewowy, nie są to badania kliniczne, więc nie pozwalają do końca wychwycić cech zachowania, które mogłyby w przyszłości doprowadzić do podobnej tragedii. Wygląda na to, że kontrola kierowców jest niewystarczająca, aby wykluczyć osoby, które nie są predestynowane do tego zawodu.