Katowice. Fala hejtu pod adresem 19-latki. Komentarz byłego sędziego. "Jestem przerażony"

- To oczywiście też tragedia sprawcy. Mam wrażenie, że nie wiemy wszystkiego i to ferowanie wyroków mnie przeraża. Czeka nas bardzo trudny proces budzący zainteresowanie społeczne, zainteresowanie mediów. Trzymam kciuki za sąd i sędziów, żeby byli w stanie wymierzyć sprawiedliwość, ale też, by potrafili opowiedzieć to zdarzenie w odpowiedni sposób. To wielkie wyzwanie dla wymiaru sprawiedliwości - dodaje.