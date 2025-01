Skoki tylko przed telewizorem. Górale: "Poprzewracało się"

- W Zakopanem jest wyjątkowo pusto, powiedziałbym, że jest to spora różnica w porównaniu do ubiegłego roku. Chociaż trzeba pamiętać, że pod względem liczby rezerwacji, od lat pierwsze terminy ferii są najgorsze - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.

- Ostatnie lata są już w ogóle kiepskie. To już nawet nie chodzi o formę skoczków, bo chłopaki nic nie skaczą, a bardziej o ceny biletów. Jak ktoś chce dwa dni iść na konkurs, to na osobę to wypada 400 zł, a nawet może i więcej w tym roku - stwierdza. - Może też po prostu zainteresowanie imprezą spada, to tym bardziej powinno się zachęcić cenami, a nie odstraszać - uważa.

- Ja widzę, że to głównie młodzi. Oni jak przyjadą, to czasem wcale się nie ruszą z pokoju. Śmieję się czasem, że im to się już poprzewracało. Nic się nie chce - dodaje - No, ale co zrobić, klient nasz pan. Niech robią, co chcą - podsumowuje.