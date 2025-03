Składka zdrowotna gorącym kartoflem w kampanii. Słowa kandydatów zaskakują

Poniedziałek, 24 marca. Rafał Trzaskowski udziela wywiadu, w którym jest pytany o swój pogląd na składkę zdrowotną. W tej sprawie ostry spór prowadzą partie koalicyjne (o czym pisaliśmy w WP), niemniej możliwe jest, że po wyborach prezydenckich ustawa obniżająca składkę trafi w końcu na biurko głowy państwa. Co zrobiłby kandydat KO?

Ustawę by podpisał. - Tego oczekują przedsiębiorcy, obiecaliśmy to, trzeba stanąć na głowie - deklaruje w Polsat News.

A co z oczekiwaniami pacjentów? - dopytuje prowadzący. Przypomina, że przeciwko obniżeniu składki zdrowotnej jest nawet minister zdrowia Izabela Leszczyna, wiceprzewodnicząca KO, która mówiła, że budżet NFZ tej "reformy" nie uniesie.

Tarcia w koalicji. "Jest kampania wyborcza, są emocje"

Trzaskowski stawia na swoim: - Pani minister broni interesów ministerstwa. I trzeba tak zreformować służbę zdrowia, żeby poszukać możliwości zredukowania niektórych kosztów, żeby doprowadzić do obniżenia tej składki, która dożyna naszych przedsiębiorców - przekonuje.

Gdzie zatem szukać pieniędzy, by zasypać dziurę w budżecie NFZ po obniżeniu składki? Kandydat KO odpowiada: "trzeba wymusić bardziej poważne i aktywne zajmowanie się cięciem kosztów" przez szpitale.

Ta wypowiedź wywołała ogromne kontrowersje oraz reakcje analityków i dziennikarzy, którzy komentowali, że pomysł Rafała Trzaskowskiego doprowadzi do jeszcze większego zadłużenia systemu i uderzenia w interesy pacjentów.

Kandydat PiS nie ma zdania

Kilka dni później. Trwa spotkanie kandydata PiS na prezydenta z dziennikarzami. Karol Nawrocki, pytany o składkę zdrowotną, nie chce odpowiedzieć wprost. - W moim kontrakcie z Polakami nie odnoszę się do składki zdrowotnej. Odnoszę się do innych rzeczy i one rzeczywiście są wyliczone - odpowiada na pytanie dziennikarza Wirtualnej Polski.

Mówi o "luce VAT", potrzebie obniżenia VAT i "pancerzu podatkowym". Wymienia swoje propozycje podatkowe - odpowiadające choćby na potrzeby rodzin wielodzietnych - z konferencji programowej w Szeligach.

Nawrocki dopytywany - konkretnie - o składkę zdrowotną, mówi wymijająco. Twierdzi, że był krytyczny wobec Polskiego Ładu wprowadzonego przez PiS w zakresie podatkowym, ale o składce konsekwentnie nie chce mówić. Tak jakby nie miał na ten temat zdania. - W moim kontrakcie nie ma składki zdrowotnej, więc nie odnoszę się do tego. Zrobię to w odpowiednim czasie - powtarza.

Na pytanie o pogląd kandydata na składkę, nie chciał też odpowiedzieć szef kampanii Karola Nawrockiego Paweł Szefernaker (wideo poniżej).

Składka zdrowotna gorącym kartoflem

Dla obu sztabów wyborczych - zarówno kandydata PiS, jak i kandydata KO - temat składki jest problematyczny.

Dla PiS - dlatego, że - jak przyznał niegdyś sam Jarosław Kaczyński - zmiany w składce wprowadzone przez Polski Ład autorstwa premiera Mateusza Morawieckiego uderzyły po kieszeniach przedsiębiorców i przyczyniły się do utraty władzy przez tę partię.

Dla KO - dlatego, że w koalicji trwa ostry spór na ten temat. KO jest podzielona, Lewica jest przeciwko obniżeniu składki, a Polska 2050 i PSL twierdzą, że jeśli składka nie zostanie obniżona, to koalicja się rozpadnie. Tym wprost groził niedawno marszałek Szymon Hołownia, dla którego obniżenie składki zdrowotnej jest sztandarowym postulatem.

W obozie władzy było wrzenie po ubiegłotygodniowej sytuacji z Sejmu. To wtedy posłowie mieli głosować nad projektem obniżającym składkę zdrowotną dla przedsiębiorców od 2026 r. Tego samego dnia sejmowe komisje rekomendowały odrzucenie poprawek Konfederacji oraz wniosku Lewicy o odrzucenie projektu, ale projekt nie został jednak poddany pod głosowanie w Sejmie. Obaliły go w niecodziennym sojuszu Lewica i Konfederacja - choć z różnych powodów.

Temat wywołuje również niepokój w PiS. Partia Jarosława Kaczyńskiego wciąż nie wie, jak się w tej sprawie zachować i jakie zająć stanowisko. Posłowie opozycji mówią o tym, żeby najpierw dogadała się w tej sprawie koalicja i położyła konkretny projekt ustawy na stół. A wtedy PiS zabierze głos.

- Zastępca Donalda Tuska, Rafał Trzaskowski, zaskoczył wszystkich opowieścią, że problemem polskiej służby zdrowia jest nadmiar pieniędzy w systemie. A jak będzie mniej pieniędzy w systemie, to jego zdaniem szpitale będą działały efektywniej. Abstrahując od surrealizmu tego twierdzenia, bardzo bym zachęcał, żeby partie tworzące koalicję rządową porozumiały się ze sobą, gdzie w końcu ich zdaniem leży problem - mówi poseł PiS Radosław Fogiel.

Kaczyński nie ma odpowiedzi

Szkopuł w tym, że politycy opozycji chętniej krytykują kandydata KO na prezydenta, aniżeli formują własny pogląd na temat tego, czy i jak zmieniać składkę zdrowotną. W tej sprawie kluczył nawet sam Jarosław Kaczyński. Pytany o składkę zdrowotną na konferencji prasowej w tym tygodniu przyznał:

- To super delikatna kwestia. No bo to jest po pierwsze sprawa pieniędzy dla służby zdrowia, bo jak się obniża składkę, to jest ich mniej. A po drugie, to kwestia tego, czy my mamy mieć w Polsce system podatkowy, bo to w istocie jest podatek, który obciąża bardziej tych, którzy mają większe dochody, czy też system odwrotny.

Prezes PiS tłumaczył, że "niestety w Polsce za rządów AWS stworzono system odwrotny, regresywny, w związku z tym jego naprawianie, niezależnie od popełnianych błędów, powinien być utrzymany". Co to oznacza? Nie do końca wiadomo. Kaczyński starał się wyjaśniać:

- Ja nie mam żadnych wątpliwości, że budowanie tutaj skrajnej niesprawiedliwości w ten sposób, że ktoś, kto zarabia 70 tys. miesięcznie, a płaci 70 zł składki, a ktoś, kto zarabia 10 razy mniej, płaci 10 razy więcej, to jest po prostu coś skrajnie niesprawiedliwego i nieracjonalnego. To zupełnie oczywiste.

Wciąż: nie wiadomo, co chciał przekazać prezes. Wiadomo, że nie ma w tej sprawie jednoznacznej opinii.

Zaskakująca deklaracja Czarnka

Są jednak i tacy politycy PiS, którzy podzielają postulaty przedsiębiorców i chcą obniżyć składkę zdrowotną. - Generalnie ja będę optował za wszystkimi ulgami dla przedsiębiorców, zwłaszcza w tych ciężkich czasach, które nastają. To jest nasz punkt widzenia, jeszcze z kampanii parlamentarnej z ubiegłego roku, więc będę również namawiał do tego kolegów - powiedział Wirtualnej Polsce poseł Przemysław Czarnek.

Przyznał, że chce, "żebyśmy poparli wszystkie ustawy, które idą jak najdalej, jeśli chodzi o składkę dla przedsiębiorców, zwłaszcza tych najmniejszych".

- Bez wątpienia naszym błędem było nieuwzględnienie interesów tych najmniejszych podmiotów gospodarczych, tych indywidualnych działalności gospodarczych, które nie powinny być tak obciążone składką zdrowotną - przyznał.

- My z chęcią pomożemy PSL-owi i Polsce 2050 z wywiązywania się ze zobowiązań Koalicji Obywatelskiej - zapewnił w rozmowie z WP Czarnek.

Członek sejmowej komisji finansów Zbigniew Kuźmiuk przyznaje, że PiS jest za powrotem do składki zdrowotnej dla przedsiębiorców w formie sprzed Polskiego Ładu. - Mamy swoją propozycję - powrotu do tego, co było w 2021 roku. Czyli ryczałtowe naliczanie składki zdrowotnej i możliwość rozliczenia 7,75 proc. w kosztach. Ten mechanizm funkcjonował w Polsce przez lata, przedsiębiorcy go znają i są do niego przyzwyczajeni - przekazał Wirtualnej Polsce rzecznik PiS Rafał Bochenek.

W PiS są też ciekawe punkty widzenia w tej sprawie. Paweł Jabłoński napisał na X: "Sprawa składki zdrowotnej jest bardzo prosta: 1. Drobni przedsiębiorcy i pracownicy zarabiający poniżej średniej pensji powinni płacić MNIEJ. 2. Bogaci, dobrze zarabiający biznesmeni (i pracownicy) powinni płacić WIĘCEJ. Na tym polega solidarność i rozsądne podejście do utrzymania publicznego systemu opieki zdrowotnej".

Eksperci zwracają uwagę, że luka finansowa na ten rok w systemie ochrony zdrowia wynosi 33 miliardy złotych. Jeśli zmiany w składkach dla jednoosobowych działalności gospodarczych weszłyby w życie, dziura w przyszłym roku powiększy się do 50 miliardów złotych, a dziś rząd nie ma planu, jak pokryć te wydatki.