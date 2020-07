WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze tvn + 2 sebastian kaletawybory 2020 Luiza Pastuszka 2 godziny temu Spięcie Beaty Mazurek i Georgette Mosbacher. Komentarz Sebastiana Kalety Gościem programu WP "Newsroom" był Sebastian Kaleta. Wiceminister sprawiedliwości zapytany o to, czy Beata Mazurek jest bliska wywołania... Rozwiń jasne można mierzyć obietnicę możn … Rozwiń Transkrypcja: jasne można mierzyć obietnicę można też mierzyć konkretne słowa ma pan z takie poczucie że Beata Mazurek jest bliska wywołania skandalu dyplomatycznego dzisiaj ambasador USA mosbacher napisała tak do Beaty Mazurek Dobrze pani wie że szczerze pani coś co jest absolutnym kłamstwem sugerując że TVN to wf i powinno się pani wstydzić to jest poniżej godności osoby która reprezentuje Polaków Wydaje mi się że pani Ambasador nie powinnaś w ten sposób Zwracać się do polskich polityków którzy wybrali Polski wewnętrznej debaty być może czasami bardzo ostro ale kac warto przeglądać historię powstania stacji tak parę która Gdzie jest jednoznaczne ale są przez niektórych policji stolików nam już kierowane wątpliwości jak do powstania tej stacji do nie jest tajemnicą że dzisiaj ta stacja należy do kapitału amerykańskiego pani Amazon często fotografuje się z osobami które zarządzają skupiska very zatem Uważam że jeśli chodzi o rzetelność obiektywizmu może być podnoszone publiczne również przez polityków ale oczywiście zawsze brama tematy publiczne musimy zachować strony odpowiedzialny to teraz już kapitał amerykański jest zły czy to jest tak że jak kapitał amerykański jest zły jak jest w mediach Jak jest w innych dziedzinach to jest dobry przecież to sam premier i prezydent w Stanach namawiała inwestować w Polsce Panie redaktorze z inwestycje w poszczególne gałęzie przemysłu technologii są istotne i ta współpraca z sami za tamte układa się świetnie natomiast problem funkcjonowania stacji TVN i brak obiektywizmu w polskim życiu publicznym bardzo duży wpływ na to jakie poglądy mają Polacy jeszcze kwestią która jest od i tutaj kwestia że zaangażowane zostały środki kapitałowe z tym przypadku Stanach Zjednoczonych nie powinny zabrałaś ale dyskusję o tym jak punktem stacja TVN która mieszka co to powiedzieć w kolejnych wyborach Amelka Sformułuj matelski aktualnie Rafała trzaskowskiego ja mam prawa mieć taką opinię ma problemy z taką minę pani poseł mazurek i możemy do kupienia atakować głośno mowa o polski innym jest to żeby plagiat Polsce mogły dostarczać obywatelom wiarygodną rzetelną informację tak żeby podejmowane wybory nie były podejmowane sobie zmanipulowane informacji które kształtują błędne przekonanie wyborców o tym jaka jest faktycznie sytuacja w naszym kraju