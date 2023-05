Sąsiedzi Kamilka zdruzgotani. "Mówią, że mamy krew na rękach"

Śmierć Kamilka z Częstochowy wstrząsnęła całą Polską. Sąsiedzi chłopca nie chcą dłużej mieszkać w budynku, w którym doszło do tragedii. - To jest dom grozy, patrzymy na te drzwi i widzimy ciągle to dziecko - przyznaje jedna z lokatorek kamienicy.