"Wydałem polecenie". Ziobro reaguje po śmierci 8-letniego Kamila

Zmarł 8-latek z Częstochowy. Ziobro: wydałem polecenie zmiany kwalifikacji czynu

- Brak jakichkolwiek słów, by określić, co było udziałem tego dziecka - jego cierpienie i zadawany mu z premedytacją, świadomy, okrutny, ból, który doprowadził ostatecznie do jego śmierci. Jaki to jest poziom bestialstwa i zezwierzęcenia, by tak traktować innego człowieka, do tego dziecko - skomentował dziś minister Zbigniew Ziobro. - Wydałem dziś polecenie, by doszło do niezwłocznej zmiany kwalifikacji prawnej czynu zarzucanego sprawcy tego ohydnego, okrutnego, zbrodniczego zachowania - dodał.