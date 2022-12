Samowolka premiera? Nowe ustalenia ws. deklaracji Morawieckiego

Dodatkowo to nie KE miała rekomendować, aby to Naczelny Sąd Administracyjny zajął się sądzeniem dyscyplinarnym sędziów, co proponowane jest w projekcie ustawy, a co wzbudza najwięcej kontrowersji. Miał to być autorski pomysł premiera Morawieckiego, który miał być wsparty orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, który wskazywałby sędziów jako element administracji.