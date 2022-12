Prezes Sądu Najwyższego o misce ryżu. Zaskakujące słowa

Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego w krytycznych słowach odniosła się do najnowszego projektu zmian w sądownictwie. Zgodnie z deklaracjami premiera, miał on otworzyć Polsce drogę do uzyskania środków z KPO. – Nie może być dyktatu: albo pieniądze, albo suwerenność. To nie może tak być - grzmiała w rozmowie z Onetem prof. Małgorzata Manowska, wskazując na niekonstytucyjność niektórych zapisów.