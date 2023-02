Sądne dni w PiS. "Będziemy prosić"

Prezydent pytany przed dwoma tygodniami o nowelizację ustawy o SN powiedział, że spokojnie czeka na wynik prac parlamentu. - Jak ustawa trafi na moje biurko, to będę się nad nią w szczegółach pochylał - mówił. I dziś ta decyzja, jak podkreśla "DGP", to największy problem obozu rządowego, bo prezydent już raz zaskoczył PiS, krytykując pierwotny zapis projektu, co zmusiło partię do wstrzymania procedowania ustawy.