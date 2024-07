Konflikty w Ukrainie i Strefie Gazy to problem dla klimatu. Jak wielki?

Podobnie ocenia to Patrick Bigger, dyrektor ds. badań w think tanku Climate and Community Project, który również pracował nad badaniami. - Emisje dwutlenku węgla związane z inwazją Izraela na Gazę nie są najważniejszym powodem, dla którego globalna społeczność powinna naciskać na zawieszenie broni. Każde życie, które wciąż jest zagrożone, jest ważne. Jednak badania te pokazują niektóre długoterminowe skutki społeczne i środowiskowe wojny, przypominając, że konflikt zbrojny zbliża nas do katastrofalnego w skutkach ocieplenia klimatu - wyjaśnił.