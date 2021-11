Rozprawa w TK. W tle niewygodny wyrok ETPC

Powodem był wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który w maju orzekł, że Polska narusza prawo do rzetelnego procesu. Chodzi o sprawę "Xero Flor przeciwko Polsce". Po długiej batalii sądowej sprawa ta trafiła do Trybunału Konstytucyjnego. W składzie orzekającym znalazł się m.in. sędzia Mariusz Muszyński, który został mianowany do TK na miejsce jednego z sędziów uprzednio mianowanego przez Sejm.