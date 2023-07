Rosjanie mogą się obawiać. Generał o działaniu F16

Polska będzie wśród jedenastu krajów, które będą szkolić Ukraińców z obsługi myśliwców F16. Jak powiedział w programie "Newsroom WP" gen. bryg. pil. dr hab. Jan Rajchel, były rektor Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, szkolenie może potrwać rok. - To minimum jeżeli mówimy o warunkach pokojowych. W warunkach wojennych prawdopodobnie można to skrócić, ale nie wszystko da się zrealizować jak w czasie II wojny światowej, gdy proces szkolenia był bardzo szybki. Tu nie wystarczy nauczyć się latać samolotem F16 - mówił gen. Jan Rajchel. - Trzeba wejść w strukturę działań taktycznych w sposób, w który dostosowano go do walki grupowej. Nasi piloci byli szkoleni od A do Z, czyli potrafili latać na F16 i potrafili wykorzystać go pod względem taktycznym. Mowa tu o innych ugrupowaniach i możliwościach przestrzennych (niż w przypadku MiGów - red.). Środki radiolokacyjne tamtych samolotów miały ograniczone możliwości. Tutaj jest inaczej. Większość zestrzeleń przez samoloty F16 odbywała się poza zasięgiem wzroku pilota. Ufamy tu urządzeniom radiolokacyjnym. Jeżeli chodzi o samo pilotowanie to jest przeskok całkowity. Tradycyjny samolot steruje się za pomocą drążka i pilot czuje samolot całym ciałem. F16 jest sterowany za pomocą joysticka. Wygląda to jak gra komputerowa. Starsze pokolenie lotników ma początkowo sporo problemów z opanowaniem podstaw pilotażu. Ci piloci, którzy mieli mniejsze doświadczenie na starszych samolotach, w szybszym stopniu przyswajali te rozwiązania - dodał.