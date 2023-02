Rok wojny. Generałowie o dwóch zaskoczeniach

Wojna w Ukrainie trwa już rok. W programie "Newsroom WP" gen. Mirosław Różański oraz gen. Stanisław Koziej wskazali dwa największe ich zdaniem zaskoczenia. - Nie spodziewałem się, że druga armia świata, bo pamiętajmy, że w marcu zeszłego roku tak postrzegaliśmy Rosję, jest tak niesprawna pod względem militarnym. Wiele czynników i kwestii dowodzenia oraz formuła mentalna, która w Rosji jest pozostałością Związku Radzieckiego. Wchodząc do NATO u nas postawiono na świadomość. Nawet w armii można dyskutować o problemie. Rosja tego nie przyjęła. Ukraina jest bardzo dobrym uczniem. Od 2014 r. my też mieliśmy swój udział w szkoleniu żołnierzy i dowódców. To dwa wymiary zaskoczenia: niesprawność armii rosyjskiej, a drugie to kraj, który był częścią Związku Radzieckiego, przeszedł taką transformację dzięki kontaktom z Zachodem - mówił gen. Mirosław Różański. - Rosja nie zdążyła przestawić się na model wojny regularnej. Po stronie rosyjskiej w ogóle nie pojawiła się sztuka operacyjna. Tego od początku nie ma. Początek wojny był rozrzuceniem pojedynczych działań na całym froncie. Rosja nie potrafi zmontować operacji na większą skalę. Sztuka operacyjna zrodziła się w Związku Radzieckim w latach 20-30. Szef sztabu generalnego Rosji był uważany za intelektualistę, dlatego słabość doktrynalna Rosji była dla mnie ważnym elementem słabości militarnej Rosji - komentował gen. Stanisław Koziej.