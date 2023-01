Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to nawet 12 tysięcy złotych. Kto może wnioskować o świadczenie?

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy to jeden z rządowych programów, skierowanych do rodziców. Jego podstawowym celem jest rekompensata części wydatków związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych dziecka. Świadczenie przysługuje "na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12. do 35. miesiąca życia". Jakie warunki trzeba spełnić, by je otrzymać? Łączna wysokość wypłat to kilkanaście tysięcy złotych.