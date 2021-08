12 tys. złotych na dziecko. Schetyna uderza w PiS. "Obiecują pieniądze, których nie mają"

We wtorek rząd przyjął projekt ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym, czyli dodatku zakładającym maksymalnie 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko w rodzinie. O komentarz do sprawy poprosiliśmy posła Grzegorz Schetyna. - To jest kolejna obietnica. Tak jak Polski Ład i samochody elektryczne. (…) 500 plus to projekt, który oni wprowadzili zaraz po naszych rządach, korzystając z budżetu, który my przygotowaliśmy. W jaki sposób chcą zbudować budżet, żeby te wydatki były utrzymane też w następnych budżetach? - pytał polityk w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Były szef Platformy Obywatelskiej podkreślił, że rządzący "obiecują pieniądze, których nie mają". - Obiecują pieniądze europejskie, wszystko chcą wpisać do jednego worka - stwierdził poseł.