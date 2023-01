Wniosek o 500 plus w 2023. Nowy okres świadczeniowy rusza już niebawem

500 plus to sztandarowy program rządu, który miał zachęcić Polaków do powiększenia rodziny, a także poprawić ich sytuację materialną. Świadczenie pieniężne przysługuje na każde dziecko w rodzinie, do ukończenia przez niego 18 roku życia. Dodatek jest przyznawany bez względu na wysokość dochodu gospodarstwa domowego.