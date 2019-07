500 plus na pierwsze dziecko: kiedy zostaną wypłacone pieniądze w ramach programu Rodzina 500+?

500 plus na pierwsze dziecko: W ramach programu Rodzina 500 plus Polacy złożyli 1,71 mln wniosków online. Część świadczeń została już zrealizowana. Sprawdź, od czego dokładnie zależy termin wypłaty pieniędzy.

500 plus na pierwsze dziecko – terminy wypłat świadczenia

Według informacji podanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniach od 1 do 9 lipca 2018, wnioski o przyznanie 500 plus na pierwsze dziecko złożyło 1,71 mln Polaków. Osobom, które złożyły już wnioski, wypłacono łącznie 3 miliony złotych. Wiadomo, że termin realizacji przelewów w ramach 500+ jest uzależniony od momentu, w którym rodzice złożyli wniosek, co obrazuje poniższy schemat: