Polacy chcą programu 700+? Mamy najnowszy sondaż

Galopująca inflacja, rosnące raty kredytów, coraz droższe paliwo i energia - wszystko to powoduje, że w portfelach Polaków zostaje mniej pieniędzy. Coraz głośniej mówi się za to o waloryzacji świadczenia 500+. Czy Polacy oczekują takiej reformy? Sprawdziliśmy to w najnowszym sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski.