Politolog: PiS w patowej sytuacji, bez diagnozy. "Opozycja z większymi szansami"

- Wniosek jest taki, że model uprawiania polityki przez PiS wyczerpał się. Być może tymczasowo, na kilka lat, być może w ogóle. To wiąże się z tym, że główne cele PiS: wzmacnianie pozycji Polski w Unii Europejskiej przez relacje ze Stanami Zjednoczonymi oraz wzmacnianie więzi społecznej wewnątrz kraju będzie bardzo trudno ze sobą pogodzić. PiS jest w patowej sytuacji i musi czekać na rozwój wydarzeń w sprawach międzynarodowych i gospodarczych, a także na sytuację wśród opozycji, bo w wyniku tych okoliczności jej szanse na zwycięstwo są większe, one w ogóle się pojawiły, w porównaniu do tego, co działo się w 2019 r.