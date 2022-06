Kaczyński przemawiał na konwencji PiS. "Nie wszystko wyszło"

Następnie prezes PiS nawiązał do aktualnych wydarzeń w Ukrainie i rosyjskiej inwazji. - Spotykamy się dziś w szczególnej sytuacji. To jest 101. dzień bezprzykładnie bohaterskiej, odważnej, zdeterminowanej walki narodu ukraińskiego o wolność, niepodległość, o prawo do istnienia - nawet tego prawa najeźdźcy im odmawiają - mówił Kaczyński.