PiS studzi emocje. Partia wpadła we własną pułapkę

Podniesienie świadczenia do 700 zł to dodatkowe 16 mld zł, które trzeba wydać. Z kolei ewentualna przyszłoroczna 14. emerytura to również kolejne 12 mld zł - i to przy założeniu, że rząd nie podniesie dotychczasowej kwoty (która dziś wynosi 1338 zł). A dlaczego do tej pory rząd nie decydował się na waloryzowanie świadczenia? Bo w programie, właśnie poprzez sztywną kwotę, wpisana była pewna sztuczka. Z roku na rok dla budżetu państwa "Rodzina 500+" po prostu ważyła mniej - była mniejszym obciążeniem.