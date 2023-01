Dodatki dla rodziców w 2023 roku. O jakie świadczenia będzie można wnioskować?

Dodatki na dzieci w 2023. Bon turystyczny

Bon turystyczny miał być odpowiedzią rządu na skutki pandemii, z którymi borykali się właściciele ośrodków turystycznych, a także zachętą dla rodzin do podróżowania po Polsce. Początkowo obowiązywał on jedynie do połowy 2022 roku, jednak ze względu na dużą ilość niewykorzystanych dodatków, postanowiono o jego przedłużeniu do 31 marca 2023 roku. W ramach Bonu turystycznego rodzice mogą otrzymać dopłatę do wakacji, kolonii lub pobytu w ośrodku hotelarskim w wysokości 500 zł na każde dziecko. W przypadku dzieci z niepełnosprawnością, dodatek wynosi 1000 złotych.