Polski Ład zostaje. Henryk Kowalczyk zapewnia

- Pan prezydent złożył swoją propozycję, ale jako klub również wychodzimy ze swoim projektem. Nasz projekt nie idzie tak daleko. Decydujemy się na wyprowadzenie mechanizmu dyscyplinowania sędziów do Sądu Najwyższego, ale nie likwidujemy Izby Dyscyplinarnej. Izba Dyscyplinarna pozostaje, bo nie było to kwestionowane na żadnym etapie postępowań przed TSUE. Wzmacniamy zasadę niezawisłości sędziowskiej, ale też wdrażamy wyroki TSUE i doprowadzamy do zgodności prawa polskiego z prawem europejskim - powiedział o projekcie serwisowi Interia Ast.