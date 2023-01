Wniosek 500 plus. ZUS przypomina o ważnej dacie

Wypłata 500 plus. Kiedy składać wnioski?

Nowy okres świadczeniowy będzie trwał od 1 czerwca 2023 do 31 maja 2024 roku. Osoby, które posiadają prawo do dodatku i chcą zachować jego ciągłość, powinny złożyć prawidłowo wypełniony wniosek maksymalnie do 30 kwietnia - w tym przypadku ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 roku. Złożenie dokumentacji w późniejszym terminie może skutkować przerwą w wypłacie świadczenia 500 plus.